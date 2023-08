Amichevoli estive, Salisburgo-Inter oggi in tv e streaming: formazioni, orario come vederla

Nerazzurri in campo in Austria

L’Inter scende in campo a Salisburgo, contro il Red Bull, per la penultima delle amichevoli estive prima dell’inizio del campionato di Serie A 2023-2024. Calcio d’inizio alle 19. La formazione allenata da Inzaghi fa visita ad una squadra che, come i nerazzurri, disputerà la prossima Champions League. Il match offrirà a Inzaghi l’opportunità di testare una serie di nuovi acquisti: riflettori puntati in particolare su Bisseck, Cuadrado, Frattesi e Thuram, tutti candidati a giocare titolari.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2) – Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, in streaming sarà visibile su DAZN, su NowTv e SkyGo, l’app per gli abbonati di Sky.