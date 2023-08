Amichevoli estive, Partizani-Roma oggi in tv: formazioni, come vederla

La Roma di José Mourinho in campo a Tirana oggi per il match con il Partizani nell’ultima delle amichevoli estive prima dell’inizio del campionato di Serie A 2023-2024. La Roma, che sul mercato insegue Leandro Paredes in caso di cessione di Nemanja Matic, attende news dal calciomercato: si lavora all’arrivo di un attaccante, con riflettori puntati su Duvan Zapata, in probabile uscita dall’Atalanta.

Le probabili formazioni:

ARTIZANI (4-3-1-2): Qirko; Hadroj, Sita, Kocijan, Atanaskoski; Murataj, Mehmeti, Rrapaj; Taipi; Mba, Cara.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Pagano, Bove, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy.

La partita viene trasmessa in diretta tv da Sky Sport sul canale Sky Sport Summer (201) e in streaming è disponibile per gli abbonati sull’app Sky Go.