Amichevoli estive, Napoli-Apollon Limassol: orario, formazioni, dove vederla

Ultima amichevole estiva pre-campionato per il Napoli. Oggi, venerdì 11 agosto, i campioni di Italia di Rudi Garcia affronteranno l’Apollon Limassol, nell’ultima sfida prima del Frosinone nella prima giornata di Campionato di Serie A il 19 agosto. La partita si giocherà a Castel di Sagro alle ore 18:30 e si potrà seguire in diretta tve streaming esclusivamente in pay per view su Sky.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Simeone.