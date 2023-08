Amichevoli estive, Juventus-Atalanta 0-0

Juventus e Atalanta pareggiano 0-0 a Cesena nell’ultima delle amichevoli estive per le due squadre prima dell’inizio del campionato 2023-2024 di Serie A. Il match ha offerto occasioni soprattutto nel primo tempo, con una Juventus a tratti aggressiva e capace di alzare il pressing. Nella ripresa, le sostituzioni rivoluzionano le due formazioni e la qualità del gioco cala. Juve e Atalanta ora si concentrano su operazioni di calciomercato, come evidenziano le news di queste ore. La Juve, dopo le cessioni di Rovella e Pellegrini, potrebbe concentrarsi su un innesto a centrocampo: l’ultima suggestione è legata a Diarra dello Strasburgo. L’Atalanta viene accostata a trattative per la cessione di Zapata alla Roma. Nel radar del Napoli, invece, Koipmeiners.