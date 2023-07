Amichevoli estive, Juve senza Rabiot negli Stati Uniti

Il francese non convocato per il tour

Non c’è Adrien Rabiot tra i giocatori della Juventus convocati dall’allenatore Massimiliano Allegri per la tournee estiva negli Stati Uniti. L’elenco dei convocati: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Daffara, Danilo, Gatti, De Winter, Bremer, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Weah, Soulè, McKennie, Locatelli, Rovella, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Nonge, Miretti, Pogba, Kostić, Iling-Junior, Cambiaso, Yildiz, Kean, Chiesa, Vlahović, Milik e Barrenechea. Assenti, come previsto, i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico: out Leonardo Bonucci e Denis Zakaria.

MIRETTI RINNOVA FINO AL 2027

La Juventus intanto annuncia il prolungamento del contratto di Fabio Miretti. Il centrocampista ha firmato fino al 2027. Arrivato nel 2011 nel settore giovanile juventino, dal 2021-22 è stato aggregato alla prima squadra: l’8 dicembre 2021 il suo esordio in Champions contro il Malmö, mentre la prima in serie A è arrivata il 20 marzo 2022 contro la Salernitana.