Amichevoli estive, Girona-Lazio 2-1: risultato e gol

Per gli spagnoli in rete Tsygankov e Stuani, per i biancocelesti Castellanos

Il Girona ha sconfitto la Lazio per 2-1 in una delle ultime amichevoli estive dei biancocelesti prima dell’inizio del campionato di Serie A 2023-2024. In una gara caratterizzata da nervosismo e scontri aspri, gli spagnoli sono passati in vantaggio al 51′ con il gran gol di Tsygankov, a segno dalla distanza. La Lazio, in 10 per l’espulsione di Zaccagni al 65′, ha incassato il secondo gol al 69′. Colpo di testa di Stuani, Provedel ancora battuto e 2-0. La formazione allenata da Sarri ha accorciato le distanze con Castellanos, abile a trovare il tocco vincente sulla punizione che ha sorpreso la difesa iberica. Nell’ultimo quarto d’ora, pressione dei biancocelesti senza effetti: 2-1 alla fine di un match ad alta tensione.