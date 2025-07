Amichevoli estive 2023: il programma delle squadre italiane

La stagione calcistica si avvicina e i club italiani si preparano a scendere in campo per le amichevoli. Il Napoli, campione d’Italia in carica, sarà accompagnato dal riconfermato Antonio Conte, mentre molte delle squadre principali hanno cambiato allenatori per affrontare la nuova annata.

In particolare, l’Inter ha affidato la guida a Cristian Chivu, mentre il Milan è tornato con Massimiliano Allegri. La Roma ha scelto Gian Piero Gasperini, la Lazio ha ingaggiato Maurizio Sarri e la Fiorentina ha optato per Vincenzo Pioli. Il Bologna, invece, mantiene la propria struttura con Thiago Motta, e la Juventus continua il suo progetto con Igor Tudor.

I dettagli delle amichevoli rivelano una preparazione intensa per ciascuna squadra. L’Atalanta aprirà il suo calendario il 26 luglio con un incontro contro la sua Under 23, seguito da sfide contro Lipsia e Colonia. Il Bologna inizia con Gitschber Jochtal il 17 luglio e prevede un triangolare con Sudtirol e Sassuolo.

Il Cagliari affronterà Ospitaletto il 19 luglio e chiuderà il mese con partite contro Galatasaray e Hannover. Il Genoa sarà in campo il 19 luglio contro il Kaiserslautern e parteciperà a un triangolare il 31 luglio.

Le altre formazioni, come la Fiorentina, sono attese in partite significative, tra cui incontri con squadre come il Leicester e il Nottingham. Infine, il Milan giocherà contro Liverpool e Perth Glory, mentre il Napoli esordirà contro il Catanzaro il 26 luglio.

Queste amichevoli rappresentano un’opportunità cruciale per affinare le strategie in vista di una nuova e intensa stagione.