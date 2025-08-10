34 C
Amichevoli di Serie A: successi, delusioni e nuovi talenti

Da StraNotizie
Il 9 agosto 2025 è stata una giornata densa di amichevoli per le squadre di Serie A, con sedici club impegnati in test internazionali. Molte di queste gare hanno offerto spunti importanti in vista dell’inizio della nuova stagione.

La Roma ha inaugurato l’era di Gian Piero Gasperini con una vittoria di 1-0 contro l’Everton a Goodison Park, grazie a un gol di Soulé al minuto 70. Buone trame di gioco e sinergia tra i nuovi arrivati hanno caratterizzato la prestazione giallorossa.

Anche la Lazio ha centrato il risultato positivo, battere il Burnley per 1-0. Decisiva la rete di Cancellieri al 75′, mentre il nuovo acquisto Tchaouna, ex biancoceleste, ha fatto il suo esordio con la maglia avversaria.

Il Napoli ha avuto un buon test contro il Girona, vincendo 3-2 con una doppietta di De Bruyne. Di Lorenzo ha aperto le danze al quinto minuto, seguito dai gol del belga. Nonostante la rimonta nel secondo tempo degli spagnoli, il Napoli ha mantenuto il vantaggio.

Il Bologna ha sbancato la Germania battendo lo Stoccarda 1-0, grazie a Vitik, il quale ha segnato di testa su un calcio d’angolo.

Invece, il Milan ha concluso in pareggio 1-1 contro il Leeds, con Gimenez a segnare per i rossoneri, ma Stach ha pareggiato. La Fiorentina ha avuto un esito simile, fissando sul 1-1 il confronto con il Manchester United, con Sohm a siglare il primo gol in carriera.

Il Lecce ha deluso, subendo una rimonta dal Monopoli, chiudendo 2-2 e sbagliando un rigore decisivo. Infine, l’Atalanta ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Colonia, così come il Parma, battuto 2-1 dall’Heidenheim, e il Verona, che ha perso 1-0 contro il St. Pölten.

L’Udinese ha portato a casa una vittoria contro il Werder Brema, finendo il precampionato con un successo importante, suggellato dai gol di Davis e Palma.

