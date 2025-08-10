34 C
Amichevoli di Serie A: risultati e prossimi match da seguire

Oggi, sabato 9 agosto, molte squadre di Serie A sono scese in campo per una serie di amichevoli, con l’eccezione di Palermo-Manchester City, in programma al Barbera alle 21. In queste sfide, il Napoli ha affrontato il Girona, mentre il Sassuolo ha giocato contro il Brest, visibili su Sky.

Il Milan ha chiuso sul pari 1-1 contro il Leeds a Dublino, con una rete di Gimenez e il debutto di Jashari. La Fiorentina ha ottenuto lo stesso risultato, 1-1, ad Old Trafford contro il Manchester United, grazie a un gol di Sohm e a un’autorete di Gosens. La Roma ha vinto 1-0 contro l’Everton, con Soulé come marcatore, mentre la Lazio ha superato il Burnley con un gol di Cancellieri.

Le notizie non sono altrettanto rosee per l’Atalanta, che ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Colonia, mentre il Parma è stato sconfitto 2-1 dall’Heidenheim. In Germania, il Bologna ha ottenuto una vittoria fuori casa, sconfiggendo lo Stoccarda per 1-0. Nel frattempo, l’Hellas Verona è caduto 1-0 contro il St. Pauli in Austria.

Il Cagliari ha pareggiato due volte con il Racing Santander, terminando i due test rispettivamente 0-0 e 1-1. L’Udinese ha disputato un doppio impegno contro il Werder Brema, con una vittoria per 1-0 nel primo match grazie a Pafundi e un successo per 2-1 nel secondo. Genoa e Sassuolo, così come la Cremonese, hanno pareggiato 2-2, 1-1 e 0-0 rispettivamente. Il Napoli ha vinto 3-2 contro il Girona, mentre il Lecce ha pareggiato 2-2 contro il Monopoli. Infine, il Valencia ha battuto il Torino 3-0.

