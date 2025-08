Amichevoli di calcio su Nove: tutte le prossime partite in chiaro

La partnership tra Warner Bros. Discovery e DAZN continua a espandersi, offrendo nuove opportunità per gli appassionati di sport. A partire da agosto, il canale Nove trasmetterà in chiaro cinque amichevoli di calcio, che vedranno protagoniste alcune delle squadre più attese della Serie A.

Il programma degli incontri prevede il primo match mercoledì 6 agosto alle 21:30, con la Roma di Giampiero Gasperini che affronterà l’Aston Villa al Bescot Stadium. Questo incontro sarà disponibile in diretta su DAZN alle 20:30. Due giorni dopo, venerdì 8 agosto, l’Inter, finalista della Champions League, sfiderà il Monaco allo Stadio Louis-II, con la partita visibile in differita su Nove alle 21:30 e in diretta su DAZN alle 20:00.

Domenica 10 agosto, il Borussia Dortmund ospiterà la Juventus alle 17:30; questo match sarà trasmesso sia su Nove che su DAZN. Nella stessa giornata, alle 21:30, il Milan scenderà in campo contro il Chelsea a Stamford Bridge, con la diretta su DAZN alle 16:00 e la differita su Nove.

Infine, l’Inter sarà impegnata in un’amichevole contro l’Olympiacos sabato 16 agosto alle 20:30, ancora visibile in diretta su Nove e DAZN. Tutti i match rappresentano una preziosa occasione di preparazione per le squadre in vista dell’imminente avvio del campionato di Serie A 2025/2026.

Le amichevoli in programma sono:

– Aston Villa-Roma, 6 agosto, 21:30 (differita)

– Monaco-Inter, 8 agosto, 21:30 (differita)

– Borussia Dortmund-Juventus, 10 agosto, 17:30 (diretta)

– Chelsea-Milan, 10 agosto, 21:30 (differita)

– Inter-Olympiacos, 16 agosto, 20:30 (diretta)