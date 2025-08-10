Amichevole: Sampdoria supera il Pontedera 1-0 grazie a Çuni

La Sampdoria si aggiudica una amichevole contro il Pontedera, battendo gli avversari 1-0 grazie a un gol del nuovo acquisto Çuni. La partita si è svolta a Bogliasco, dove i blucerchiati hanno iniziato con slancio, ma hanno faticato a creare occasioni significative nel corso del match a causa del caldo e della stanchezza.

Il gol vincente è arrivato al settimo minuto, quando un lancio di Riccio ha trovato Sekulov, il quale ha effettuato un colpo di testa che ha colpito la traversa. La palla è tornata in campo e Çuni ha segnato con un tap-in. Malgrado il predominio del gioco da parte della Sampdoria, le opportunità per raddoppiare sono state scarse, con un Pontedera ben organizzato in campo.

Nel secondo tempo, il tecnico Donati ha effettuato diversi cambi, compresi gli ingressi di Coda e Henderson. Sebbene i blucerchiati avessero il controllo del gioco, non sono riusciti a concretizzare in modo efficace. Nel finale, il Pontedera ha avuto alcune occasioni per pareggiare, con Migliardi vicinissimo al gol.

Tra i giocatori in evidenza, oltre a Çuni, si sono distinti Pedrola e Ferri, mentre Coda e Sekulov hanno mostrato meno incisività. La formazione della Sampdoria, schierata con un 3-5-2, ha evidenziato alcuni spunti positivi, ma il team dovrà migliorare in vista dell’esordio in Coppa Italia contro lo Spezia, previsto per il 18 agosto.

La partita ha messo in luce il potenziale della squadra, ma anche la necessità di affinare le tecniche offensive prima dell’inizio delle competizioni ufficiali.