📣 Amichevole di prestigio per l’Italia prima di volare a Parigi per i Giochi Olimpici 🏐 📍 Le azzurre ospiteranno la Serbia nella sfida in programma il prossimo 9 luglio alle ore 19:00 a Palazzo Wanny di Firenze 🇮🇹 🎫 Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto: https://buff.ly/3xya6SB