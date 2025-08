Amichevole Atalanta-Monza: formazioni e assenti principali

L’amichevole tra Atalanta e Monza si svolgerà oggi alle 17 presso il Centro Sportivo Bertolotti. La partita vede due assenze significative nel club nerazzurro: Davide Zappacosta è out a causa di un fastidio all’anca destra, mentre Kossounou è stato escluso per una gestione dei carichi di lavoro.

Le formazioni ufficiali dell’Atalanta includono Sportiello in porta, con Godfrey, Djimsiti, Ahanor e Palestra in difesa. A centrocampo si schierano Sulemana, Brescianini e Bernasconi, mentre l’attacco è composto da Samardžić, Maldini e Scamacca. In panchina, gli allenatori possono contare su Carnesecchi, Rossi, Vismara, Hien, Kamaldeen, Pašalić, Éderson, de Roon, Bellanova, De Ketelaere, Navarro, De Nipoti, Scalvini, Bonfanti ed El Bilal, sotto la guida di Ivan Jurić.

Per quanto riguarda il Monza, la squadra opposta schiera Thiam tra i pali, mentre la difesa è occupata da Lucchesi, Izzo, Brorsson e Pessina. A centrocampo troviamo Birindelli, Ciurria e Colombo, con l’attacco composto da Colpani, Caprari e Ganvoula. Tra i panchinari ci sono Pizzignacco, Sorrentino, Carboni, Keita Balde e Petagna, guidati dall’allenatore Paolo Bianco.

L’arbitro dell’incontro sarà Giorgio Bozzetto di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Manuel Cavalli e Mattia Morotti, entrambi anch’essi di Bergamo.