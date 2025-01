Amianto in Viale Mazzini: Rai oltre i limiti e smart working per i dipendenti

La Rai ha avviato il processo di svuotamento della sua sede centrale di viale Mazzini a Roma, attualmente in ristrutturazione, a causa della rilevazione di alti livelli di amianto. Questa situazione è emersa dopo un allagamento verificatosi al primo piano dell’edificio, che ha portato l’Asl Rm1 a intervenire e segnalare la presenza di questa sostanza pericolosa. Pertanto, la Rai ha deciso di far lavorare i dipendenti in smart working. Tuttavia, non tutti potranno essere immediatamente trasferiti a distanza; alcuni saranno spostati nella nuova sede temporanea di via Alessandro Severo, situata nel quartiere Ostiense, non lontana dall’Eur.

La sede di viale Mazzini, risalente al 1957 e di valore sia immobiliare che architettonico, aveva già chiuso i suoi primi due piani per lavori di ristrutturazione programmati. La nuova sede di via Alessandro Severo è stata attrezzata per ospitare gli uffici centrali della Rai per i prossimi quattro anni, permettendo così un’adeguata sistemazione per parte dei dipendenti. La questione dell’amianto è di particolare rilevanza in questo progetto immobiliare, suscitando preoccupazioni tra i dipendenti riguardo alla loro salute e sollevando anche polemiche interne.

Il piano di ristrutturazione di viale Mazzini non prevede solo la bonifica dell’amianto, ma anche una serie di migliorie all’intero edificio. L’investimento per questa ristrutturazione è visto come significativo non solo dal punto di vista finanziario, ma anche simbolico. Viale Mazzini è considerato un luogo cruciale per la Rai, tanto che spesso è utilizzato come sineddoche per rappresentare l’intera azienda. La riqualificazione del patrimonio immobiliare della Rai potrebbe consentire all’azienda di valutare meglio le potenzialità delle proprie sedi e decidere sulla loro futura destinazione.

In sintesi, la Rai sta affrontando una significativa ristrutturazione della sua sede storica a causa della presenza di amianto, adottando misure precauzionali per garantire la sicurezza dei suoi dipendenti mentre si prepara a trasferirli in una nuova sede provvisoria, in attesa di completare i lavori di bonifica e ristrutturazione della sede principale.