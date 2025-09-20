Amianto in Italia: la salute a rischio e l’emergenza silenziosa

In Toscana, la bellezza del paesaggio è offuscata dalla presenza di tetti in amianto, molti dei quali sono danneggiati. Questo materiale è una testimonianza preoccupante di un fallimento collettivo nella tutela della salute pubblica. L’amianto, noto per i suoi gravi effetti sulla salute, è stato vietato in Italia con una legge che riconosceva i rischi scientificamente provati legati alla sua esposizione, in particolare per il mesotelioma polmonare, una forma di cancro pressoché fatale.

Nonostante il divieto, è passato molto tempo prima che i datori di lavoro fossero obbligati a valutare il rischio amianto nei luoghi di lavoro e a redigere piani di sicurezza. L’Unione Europea ha infine imposto la rimozione dell’amianto a partire dal 2025, a cui l’Italia sta cercando di adeguarsi. Gli incentivi per la bonifica sono disponibili, ma l’obbligo di rimuovere il materiale pericoloso non è ancora legge. Attualmente è necessario garantire solo la corretta manutenzione, ma la mancanza di controlli e campagne di sensibilizzazione limita l’efficacia di queste normative.

La responsabilità sembra gravare sui singoli cittadini, mentre istituzioni come ASL, Comuni e Regioni restano passive. Affrontare la salute pubblica richiede una visione a lungo termine e investimenti in prevenzione. È evidente che rimuovere l’amianto costerebbe meno rispetto alle spese sanitarie per curare le malattie causate dalla sua esposizione. La gestione attuale risulta miope e passiva, lasciando in sospeso domande cruciali su come vengono realmente formulate le politiche sanitarie.