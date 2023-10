Amiamo più i cani o più i gatti? Uno studio può rispondere per noi

Amiamo più i cani o più i gatti? Difficilmente risponderemo a tale quesito, ma i ricercatori no. Vediamo insieme come risponde la scienza.

Sono cresciute le famiglie che hanno accolto nella propria casa un animale domestico. La maggior parte degli animali da compagnia adottati sono cani e gatti. C’è chi ha persino la fortuna di condividere la propria vita con un cane e un gatto insieme.

Può capitare che proprio a queste ultime venga posta la domanda se vogliano bene più a Fido o a Micio. Una quesito a cui molto spesso è difficile dare una risposta. Tuttavia, grazie ad uno studio scientifico, i ricercatori hanno potuto capire se amiamo più i cani o più i gatti. Scopriamo insieme la risposta.

Amiamo più i cani o più gatti? I ricercatori danno una risposta al quesito

Rispondere alla domanda se amiamo più i cani o più i gatti è un po’ come rispondere alla domanda se amiamo di più un figlio piuttosto che un altro. Sebbene non sia la stessa cosa vivere con un cane e vivere con un gatto, entrambi hanno bisogno delle nostre attenzioni e del nostro tempo.

Inoltre sia Fido che Micio hanno bisogno del nostro amore, il quale deve essere incondizionato e soprattutto uguale per entrambi. Ci sono diverse differenze tra il cane e il gatto. Il primo è più affettuoso, ha più bisogno dell’essere umano, mentre il secondo è un po’ più scostante rispetto a Fido e non ha un bisogno vitale di interagire con gli esseri umani.

Ciò potrebbe indurci a rispondere alla domanda, con: “Amiamo di più Fido”. Non tutti hanno questo pensiero però, e molto spesso è difficile dare una vera e propria risposta al quesito, soprattutto per chi condivide la propria vita con entrambi gli animali domestici.

Tuttavia uno studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Copenaghen, ha potuto dare una risposta al quesito: “Amiamo più i cani o più i gatti?”. Lo studio si è basato sulle risposte di un questionario rivolto a persone che vivevano con cani e gatti. Tali persone appartenevano a tre diversi paesi europei, ossia Regno Unito, Austria e Danimarca. Ma vediamo qui di seguito come si è svolta la ricerca.

Vogliamo bene più a Fido o a Micio: lo studio

La ricerca effettuata dal dottor Peter Sandøe ha coinvolto 844 proprietari di cani, 401 persone che avevano sia un cane che un gatto e 872 proprietari di gatti. È stato chiesto ai cittadini del Regno Unito dell’Austria e della Danimarca coinvolti nello studio, di rispondere a varie domande che si basavano su diversi punti.

I punti principali che sono stati presi in considerazione dai ricercatori, per comprendere se le persone volessero bene più a Fido che a Micio, erano:

Attaccamento emotivo con il cane e con il gatto

Disponibilità a pagare trattamenti per il cane e per il gatto

Aspettativa di opzioni terapeutiche e diagnostica veterinaria

Possesso di assicurazione per il cane e per il gatto

Dallo studio è emerso che, la maggior parte dei cittadini dei paesi europei era più preoccupata e dava maggiore attenzione al cane piuttosto che al gatto. Tale differenza era più accentuata in Austria e in Danimarca, mentre era meno accentuata nel Regno Unito. Infatti, secondo l’esperto, è stato confermato dallo studio che quest’ultima è una nazione amante dei gatti.

La differenza tra l’amore che proviamo per i cani e quello che proviamo per i gatti, può essere dovuta da diversi fattori. Uno di questi è proprio il fatto che i cani lavoravano a stretto contatto con l’uomo già da molto tempo rispetto ai felini. Inoltre anche il fatto che i cani siano caratterialmente diversi dai gatti, in quanto tendono ad avere un attaccamento maggiore verso l’uomo, rispetto al felino, può essere un fattore di tale differenza.