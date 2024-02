ami Fido? Stai lontano da questi luoghi

Alcuni luoghi possono creare stress e ansia nei nostri amici pelosi, ecco perché bisogna evitarli. Vediamo quali sono gli ambienti che i cani odiano.

Chi ama il proprio amico a quattro zampe fa di tutto affinché quest’ultimo possa sentirsi a suo agio ovunque vada. Ciò perché l’ambiente in cui si trova una piccola palla di pelo può influenzare molto sul suo benessere psicologico.

Per questo motivo, se ami il tuo amico a quattro zampe devi sapere quali sono i luoghi che gli possono causare stress e ansia. Vediamo nel seguente articolo quali sono gli ambienti che i cani odiano.

Ambienti che i cani odiano: non portare mai Fido qui!

Comprendere le emozioni dei nostri amici a quattro zampe non è semplice. Infatti i cani non presentano la parola come noi, quindi non possono comunicarci, parlando, quando non si trovano a proprio agio in un determinato luogo.

Tuttavia come genitori di amici pelosi, dobbiamo essere consapevoli che l’ambiente in cui si trova la nostra palla di pelo influisce molto sul suo benessere mentale.

Molti studi infatti, hanno dimostrato come un ambiente non molto amato dal cane possa causargli ansia, stress e disagio.

Prima di scoprire insieme quali sono gli ambienti che i cani odiano, dobbiamo sottolineare che proprio come accade per noi esseri umani, anche per i cani un ambiente può essere odiato da una palla di pelo ma non da un’altra.

Ambulatorio veterinario e toelettatore

Uno dei primi luoghi in cui i cani non amano entrare sono: l’ambulatorio veterinario e il toelettatore. Ciò accade soprattutto se il nostro amico a quattro zampe ha avuto esperienze negative in questi due luoghi.

Ma il cane può sentirsi stressato in questi due ambienti anche perché rileva particolari odori, come i feromoni di altri animali che danno segnali di paura, l’odore dei disinfettanti o altre sostanze, o rumori che non conoscono, come nel caso del toelettatore il rumore del phon.

Ambienti sovraffollati

Uno degli ambienti che i cani odiano sono gli ambienti sovraffollati o ristretti. Ciò perché in questi ambienti Fido non ha la possibilità di fuggire e ripararsi in un luogo tranquillo.

La mancanza di uno spazio individuale, può portare stress e ansia nel nostro amico a quattro zampe, per questo motivo sarebbe opportuno evitare di entrare con il proprio amico peloso in un negozio affollato, in un ascensore, un centro commerciale affollato o in un bar.

Ambienti isolati

I nostri amici pelosi non amano trovarsi in luoghi isolati, come per esempio in un box nel canile o in una gabbia in casa o nel giardino, né tantomeno essere legati ad una catena, la quale può limitare il loro movimento.

Tali condizioni possono causare stress nel cane, che si può manifestare sia con irritabilità sia con l’aumento della reattività.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Il cane non ama gli spazi piccoli: ma arriva la tenda perfetta

Ambienti con forti odori

Come ben sappiamo i nostri amici pelosi hanno il senso dell’olfatto molto sviluppato, per questo motivo gli ambienti con forti odori, come per esempio negozi di vernici o aree industriali, possono mettere a disagio il nostro amico a quattro zampe.

Inoltre sono da evitare anche ambienti inquinati dal fumo o stanze chiuse e poco arieggiate dove qualcuno sta svapando o fumando, centri estetici o parrucchieri, dove l’odore dello smalto e della lacca o delle tinte, possono dar fastidio al cane.

Anche ambienti dove sono presenti diffusori di profumi possono causare disagio nel nostro amico peloso. Per capire se la nostra palla si sente a disagio dobbiamo fare attenzione se il cane fa gli starnuti ripetutamente.

Ambienti con forti rumori

Come ben sappiamo, i nostri amici a quattro zampe hanno un udito molto sviluppato e proprio questo può renderli sensibili a rumori forti e soprattutto improvvisi.

Per questo motivo non amano gli ambienti rumorosi come: luoghi dove ci sono eventi con fuochi d’artificio, aria con traffico intenso, cantieri. Tutti questi luoghi possono causare stress e paura nei nostri amici pelosi.

Ambienti in movimento

Più che un ambiente che causa disagio al nostro amico a quattro zampe, gli ambienti in movimento come barche, auto, treni o altri veicoli, possono causare un vero e proprio malessere nel nostro amico peloso.

Tale disturbo viene chiamato chinetosi nel cane e può causare non solo nausea e stato d’ansia in Fido, ma anche disorientamento. Per aiutare il cane in questa situazione è necessario contattare il proprio veterinario.

Ambienti con temperature alte

Ambienti con temperature alte possono causare problemi di salute nei nostri amici a quattro zampe. Sebbene non tutti i cani sopportino le temperature alte, come per esempio il Siberian Husky o i cani brachicefali, sicuramente a prescindere dalla razza, tutti i cani non sopportano di essere chiusi anche solo per pochi minuti in un’automobile chiusa al sole nelle giornate estive.

In questo caso il cane potrebbe anche morire, per questo motivo non bisogna mai lasciare il cane da solo in macchina al sole.

Inoltre nelle giornate calde, dobbiamo fare attenzione anche al calore del pavimento dell’ambiente dove portiamo Fido, in quanto, non dobbiamo dimenticare che le sue zampe sono molto sensibili al caldo.

Per questo motivo bisogna evitare anche di passeggiare con la palla di pelo sull’asfalto caldo nelle giornate estive, in modo tale da evitare che il cane si bruci i cuscinetti delle zampe.