America’s Cup a Napoli: sfide e opportunità per Bagnoli

Le istituzioni stanno intensificando gli sforzi per preparare Bagnoli all’arrivo dell’America’s Cup, una delle manifestazioni veliche più prestigiose a livello mondiale, prevista per il 2027. Leslie Ryan, event director dell’America’s Cup, ha sottolineato l’importanza di risolvere la questione della bonifica e riqualificazione del sito di interesse nazionale.

Ryan ha evidenziato che il successo dell’evento dipende dalla preparazione del luogo, indicando che Napoli offre una location ideale per le regate. A primavera del prossimo anno, gli equipaggi inizieranno a insediarsi nella loro base, mentre i dettagli del regolamento della competizione saranno resi noti a breve.

Gaetano Manfredi, commissario di Governo per la bonifica di Bagnoli-Coroglio, ha annunciato che i lavori sono già in corso e che esiste un cronoprogramma definito, sottolineando la necessità di accelerare gli interventi. Per finanziare la manifestazione, si prevede una spesa di circa 150 milioni di euro, coperta principalmente da sponsor internazionali e diritti televisivi.

L’impatto economico dell’America’s Cup è stimato in oltre un miliardo di euro. Manfredi ha invitato a superare le divergenze politiche, rimarcando la necessità di unire le forze a beneficio della città e della regione. Anche Diego Nepi, AD di ‘Sport e Salute’, ha espresso ottimismo riguardo a Bagnoli, affermando che, con la volontà delle istituzioni e degli stakeholder, è possibile raggiungere gli obiettivi prefissati per l’area.

Nepi ha infine invitato tutti i coinvolti a collaborare in modo costruttivo per affrontare le sfide e garantire un futuro significativo per Bagnoli.