America’s Cup 2027: Napoli ospiterà l’evento storico!

L’America’s Cup, prestigioso torneo velico, si svolgerà per la prima volta in Italia nel 2027, con Napoli scelta come sua sede. L’annuncio è stato dato dalla premier Giorgia Meloni, la quale ha espresso orgoglio per questa storica decisione, sottolineando l’impatto positivo che l’evento avrà sul Sud Italia e sulla città. La premiera ha ringraziato il ministro dello Sport Andrea Abodi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, evidenziando l’importanza di questo evento per la riqualificazione di Bagnoli e per promuovere la blue economy del Paese.

Abodi ha affermato che l’assegnazione dell’America’s Cup è un’opportunità per il territorio e un’occasione per supportare iniziative legate all’educazione e all’economia del mare. Ha inoltre sottolineato come l’evento richiamerà l’attenzione sul programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di Bagnoli.

Giorgetti ha dichiarato che l’America’s Cup rappresenta un passo significativo nella riqualificazione dell’area, mentre Manfredi ha descritto l’evento come una vitrina internazionale per Napoli e l’Italia, in grado di produrre un significativo impatto economico, simile a quello avuto in città come Barcellona e Valencia.

Le gare si svolgeranno nel Golfo di Napoli, tra Castel dell’Ovo e Posillipo, con Bagnoli che ospiterà le basi dei team. Questa competizione sarà l’occasione per mostrare le bellezze locali, mentre i lavori di bonifica dell’area proseguono. Napoli si prepara ad affrontare questa sfida con competenza e determinazione, coinvolgendo attivamente la comunità locale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com