American Music Awards 2022, i vincitori: premiati i Maneskin

American Music Award 2022, i vincitori: trionfa ancora Taylor Swift, i Måneskin portano a casa un altro premio.

I Måneskin devono iniziare a fare spazio nella bacheca. La loro carriera è ormai inarrestabile e con cadenza regolare continuano ad arrivare nuovi premi per la band italiana più conosciuta e amata al mondo. Pochi giorni dopo la nomination per i Grammy, i quattro ragazzi romani hanno portato a casa anche un American Music Award nel corso della cerimonia tenuta il 20 novembre al Microsoft Theater di Los Angeles, in un’edizione 2022 della kermesse dominata, ancora una volta, da Taylor Swift.

I Måneskin vincono anche agli American Music Award

Se Bad Bunny, che aveva ben otto nomination, ha portato a casa solo due premi, e se Taylor Swift, al contrario, ha fatto il pienone con sei vittorie su sei nomination, a far battere maggiormente il cuore dei fan italiani in questa edizione degli American Music Award sono stati proprio i Måneskin.

Maneskin

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stavolta si sono infatti aggiudicati il riconoscimento per la miglior canzone rock grazie alla cover di Beggin’, superando nella categoria Love Dies Young dei Foo Fighters, Enemy degli Imagine Dragons, Black Summer dei Red Hot Chili Peppers e addirittura Running Up That Hill di Kate Bush, il brano tornato in auge con Stranger Things 4.

American Musica Awards 2022: l’elenco dei vincitori

Non solo Måneskin e Taylor Swift. Ecco l’elenco completo di tutti i vincitori della nuova edizione degli AMA:

Artist of the Year

Taylor Swift

New Artist of the Year

Dove Cameron

Collaboration of the Year

Elton John e Dua Lipa – Cold Heart

Favorite Touring Artist

Coldplay

Favorite Music Video

Taylor Swift – All Too Well

Favorite Male Pop Artist

Harry Styles

Favorite Female Pop Artist

Taylor Swift

Favorite Pop Duo or Group

BTS

Favorite Pop Album

Taylor Swift – Red

Favorite Pop Song

Harry Styles – As It Was

Favorite Male Country Artist

Morgan Wallen

Favorite Female Country Artist

Taylor Swift

Favorite Country Duo or Group

Dan + Shay

Favorite Country Album

Taylor Swift – Red

Favorite Country Song

Morgan Wallen – Wasted on You

Favorite Male Hip-Hop Artist

Kendrick Lamar

Favorite Female Hip-Hop Artist

Nicki Minaj

Favorite Hip-Hop Album

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Favorite Hip-Hop Song

Future feat. Drake & Tems – Wait for U

Favorite Male R&B Artist

Chris Brown

Favorite Female R&B Artist

Beyoncé

Favorite R&B Album

Beyoncé – Renaissance

Favorite R&B Song

Beyoncé – Break My Soul

Favorite Male Latin Artist

Bad Bunny

Favorite Female Latin Artist

Anitta

Favorite Latin Duo or Group

Yahritza Y Su Esencia

Favorite Latin Album

Bad Bunny – Un verano sin ti

Favorite Latin Song

Sebastian Yatra – Dos Oruguitas

Favorite Rock Artist

Machine Gun Kelly

Favorite Rock Song

Måneskin – Beggin’

Favorite Rock Album

Ghost – Impera

Favorite Inspirational Artist

for King & Country

Favorite Gospel Artist

Tamela Mann

Favorite Dance/Electronic Artist

Marshmello

Favorite Soundtrack

Elvis

Favorite Afrobeats Artist

Wizkid

Favorite K-pop artist

BTS