Ryan Murphy lo scorso febbraio ha annunciato il cast della decima stagione di American Horror Story, che però è slittata a causa della pandemia. In quel periodo Lily Allen ha rivelato che in passato è stata contattata dal regista per recitare nella famosa serie, ma ha anche aggiunto di essersi scordata di rispondere alla mail, che adesso è andata persa. Adesso un altro cantante britannico ha detto di essere interessato a recitare in AHS. Liam Payne in una diretta ha fatto una sorta di appello a Murphy.

“La mia nuova ossessione da lockdown è American Horror Story. Sono davvero in fissa in questi giorni. Ragazzi è davvero bello. Ho visto Roanoke, Asylum, che è davvero bella e adesso sto guardando Cult, molto bella anche questa. Voglio partecipare alla prossima stagione di American Horror Story se ne faranno un’altra. Mi piacerebbe essere ucciso nella serie, questo è il mio proposito per questo nuovo anno. Diciamo che mi piacerebbe essere qualcuno di davvero malvagio. Quindi spargiamo la notizia, lasciamo che chi di dovere lo sappia”.

Non mi interessa sapere delle doti recitative di Payne, ma spero che Ryan lo prenda comunque nel cast, anche per un ruolo di 5 minuti, giusto per vederlo con i tipici look dei bellocci di AHS…



Liam Payne: l’appello per apparire in American Horror Story.

WATCH: Liam Payne reveals his New Year’s resolution for 2021! 👀 #AHS pic.twitter.com/0lzM2C0JE0 — The AHS Zone (@ahszone) January 2, 2021

WATCH: Liam Payne talks about becoming obsessed with “American Horror Story” during lockdown! #AHS pic.twitter.com/GKp8IHJGkh — The AHS Zone (@ahszone) January 2, 2021