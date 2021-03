Sono ancora in corso le riprese di American Horror Story 10 e qualche giorno fa Ryan Murphy ha condiviso su Instagram un’immagine della nuova stagione in cui appaiono due figure scure che ricordano Nosferatu.

Oggi però il regista ha fatto le prime rivelazioni succose. Via Twitter Murphy ci ha fatto sapere il titolo della nuova stagione, che sarà ‘Double Feature’, perché racconterà due storie. Nel primo teaser si legge: “Due storie terrificanti in una sola stagione. Una arriva dal mare, l’altra dalla spiaggia“.

Sappiamo che uno dei temi sarà il mare, quindi il rumor sulle sirene era fondato?

Ryan Murphy announces that the 10th season of American Horror Story will be titled American Horror Story: Double Feature. pic.twitter.com/SYuVqW5GGX

