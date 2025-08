American Dad: novità sul film e stagione 22 in arrivo!

Il mondo dell’animazione è in fermento, e “American Dad” si prepara a una nuova fase che promette grandi ritorni. Con l’avvicinarsi della ventiduesima stagione, sono emerse notizie rilevanti riguardo al film basato sulla serie, atteso da diversi anni ma attualmente in stallo.

La serie, creata da Seth MacFarlane, tornerà sulla Fox, rete che l’ha vista nascere, dopo un lungo periodo trascorso su TBS. Questa notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, specialmente dopo il rinnovo per altre quattro stagioni, che testimonia la fiducia della rete nel futuro del programma. Tuttavia, il co-creatore e produttore esecutivo Matt Weitzman ha rivelato che il progetto cinematografico è stato momentaneamente messo da parte.

Durante un’intervista, Weitzman ha chiarito: “Siamo stati confermati per altre quattro stagioni. Quando avremo più tempo, potremmo dedicarci allo sviluppo del film.” Ciò suggerisce che è improbabile vedere il lungometraggio nei prossimi anni. In attesa di maggiori dettagli sul film, Weitzman ha anche comunicato che la serie subirà alcune modifiche per adattarsi a una messa in onda tradizionale, diminuendo il linguaggio esplicito che era stato accettato su TBS.

La stagione 22 della serie segnerà un traguardo significativo: il 400º episodio. La Fox, riprendendo il controllo, ha dimostrato il suo impegno nei confronti di uno degli show animati più iconici, affiancandolo a titoli come “I Griffin” e “I Simpson”. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale di uscita, la prima della nuova stagione è attesa per il 2026, mentre i fan possono già rivivere i momenti migliori della prima stagione in streaming o su home video.