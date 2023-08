American Airlines, piloti approvano nuovo contratto: balzo dello stipendio

– L’Allied Pilots Association APA, che rappresenta i 15.000 piloti di American Airlines, ha annunciato che i suoi membri hanno votato per ratificare un accordo provvisorio che il sindacato e la direzione della compagnia aerea hanno raggiunto il 1° agosto. I piloti hanno approvato il nuovo accordo con un margine del 72,7% a favore, con oltre il 95% dei piloti ammissibili che hanno partecipato al voto.

“I piloti di American Airlines hanno parlato: è ora di andare avanti con un nuovo accordo di lavoro che fornisca sostanziali guadagni monetari e miglioramenti della qualità della vita – ha affermato il capitano Ed Sicher, presidente dell’Allied Pilots Association – Questo contratto è un grande primo passo verso il ripristino dei salari, dei benefici e delle regole di lavoro che sono stati persi negli ultimi due decenni mentre la nostra professione era sotto attacco continuo”.

Il nuovo contratto di 48 mesi prevede circa 1,1 miliardi di dollari in pagamenti una tantum immediati e bonus di ratifica; incrementi retributivi annui per la durata del contratto; e miglioramenti a vari benefici e regole di lavoro.

In media, i piloti vedranno un aumento di stipendio immediato di oltre il 21%, si legge in una nota della APA. In combinazione con gli aumenti dei contributi 401k dei piloti e i successivi aumenti salariali ogni maggio, i tassi di compensazione dei piloti aumentano di oltre il 46% durante la durata del contratto. Complessivamente, il nuovo contratto fornirà ai piloti di American Airlines circa 9,6 miliardi di dollari di valore aggiuntivo rispetto all’accordo precedente.