Amedeo Matacena e Maria Pia Tropepi: Matrimonio Fittizio e il Mistero del Certificato Falsificato

Svolta nel caso di Amedeo Matacena, imprenditore ed ex deputato di Forza Italia, la cui morte nel settembre 2022 sta ora suscitando nuove polemiche. Secondo recenti rivelazioni, non sarebbe mai stato sposato con Maria Pia Tropepi, la sua ultima compagna, accusata di aver ucciso sia lui che la madre. Un certificato di matrimonio musulmano, su cui fondava la sua presunta vedovanza, è risultato falso e acquistato da un falsario. Infatti, non esiste alcuna registrazione del matrimonio presso le autorità degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, Maria Pia Tropepi ha divorzato dal suo ex marito in Italia solo 45 giorni dopo la morte di Matacena, il che solleva ulteriori sospetti sulla sua posizione.

Amedeo Matacena, proveniente da una famiglia di armatori calabresi, era stato condannato nel 2012 per concorso esterno in associazione mafiosa. Si era rifugiato a Dubai, dove ha vissuto in latitanza fino alla morte per infarto. La madre di Matacena era deceduta pochi mesi prima per cause naturali, e mentre il suo corpo è stato riportato in Italia, quello di Matacena era rimasto in una tomba anonima a Latina fino alla recente riesumazione richiesta dalla procura di Reggio Calabria.

Le indagini attuali stanno esaminando le circostanze delle morti di Matacena e della madre, inizialmente catalogate come naturali, ma ora vi sono dubbi e sospetti sulle cause. Maria Pia Tropepi è stata iscritta nel registro degli indagati, con l’ipotesi che possa aver avvelenato entrambi per poter ereditare i beni tramite un testamento attribuito a Matacena. La situazione risulta intricata, considerando anche che la validità legale del matrimonio musulmano non è stata confermata in Italia.

La difesa di Maria Pia Tropepi si è fatta sentire, con la donna che respinge fermamente le accuse, definendole un attacco personale. L’inchiesta ha sollevato interrogativi non solo sulla legittimità del presunto matrimonio, ma anche su una possibile trama criminale dietro la scomparsa di Matacena, riportando alla luce dettagli controversi che potrebbero cambiare drasticamente il corso delle indagini. L’intera situazione rimane sotto attenta osservazione da parte delle autorità e dei media.