Amedeo Grieco duro sulla Ferragni: “Simbolo di degrado culturale”

Dopo Selvaggia Lucarelli, Cesara Buonamici, Anna Pettinelli e Giampiero Mughini anche Pio D’Antini e Amedeo Grieco si sono espressi sul caso del pandoro di Chiara Ferragni. Durante l’ultima puntata de Le Iene il duo comico ha fatto dell’ironia sulla vicenda.

“Pio e Amedeo non sono riusciti a trattenersi e hanno dato sfogo alla loro classica ironia: “Finalmente è uscito il nostro pandoro, un progetto tutto nostro con il biglietto del film nostro dentro. Il ricavato andrà in beneficenza a noi. Tanto è una cosa che si fa, non se ne accorge nessuno. Male che vada tra un anno chiediamo scusa e facciamo un bel video con la maglia del pigiama tutti trasandati con il trucco un po’ sbavato. Oggi si può comprare la dignità e costa un milione. Poi abbiamo anche un progetto con le uova di Pasqua ma lo diremo più in là”.

Dopo le battute sul pandoro a Le Iene, Amedeo Grieco è tornato a dire la sua su Chiara: “Spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale. – si legge sul Corriere – Una persona che dice chiedo scusa e dò un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone“.

Addirittura degrado culturale?



“Sarà più scorretto di ‘Belli ciao’, ma mantenendo il filone della commedia. Raccontiamo come può un scoglio’ arginare un uomo di sabbia. – ha detto Pio D’Antini in conferenza – Qui siamo più in linea con ciò che è la nostra comicità. È un periodo difficile per chi vuole fare comicità perché si rischia di offendere qualcuno o qualcosa. Ma la gente vera, e non quella dei social ovvero la popolazione che non esiste, vuole ridere. Ridere di pancia, ridere di cose semplici e noi seguiamo questo al cinema, in teatro e in tv. Noi ci prendiamo la responsabilità del politicamente scorretto. Noi non ci siamo mai censurati la comicità dovrebbe essere un terreno dove tutto si può dire”.