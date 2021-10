Amedeo Goria potrebbe coronare il sogno di diventare papà tris perché la sua baby fidanzata, la modella Vera Miales, sarebbe incinta. La notizia, lo ammetto, puzza da lontano un miglio ma ve la racconto ugualmente, traete voi le conclusioni.

A pubblicare le foto incriminate (che immortalano Vera Miales con un abito aderente bianco mentre butta la spazzatura sotto casa) è stato il portale FanPage che ha specificato di aver “ricevuto le foto per email” con oggetto “Vera Miales è incinta di Amedeo Goria o solo un po’ fuori forma?“.

Essendo foto inviate alla testata giornalistica a titolo gratuito si presuppone che a scattare queste foto non sia stato un paparazzo, bensì una persona qualsiasi che avrebbe notato la modella e l’avrebbe immortalata con il proprio smartphone.

Le foto (15 in totale, pubblicate tutte su FanPage) sono state scattate da relativamente vicino e mostrano la Miales con un pancino sospetto, messo in mostra dalla classica posa da “donna incinta” con le mani poggiate sui reni come per riprendersi dalla troppa fatica del dover portare il peso di un figlio in grembo. Ovviamente la redazione ha contattato la modella che però ha preferito non rilasciare commenti non affermando ma neanche smentendo un gossip che sa che potrebbe arrivare alle orecchie del suo Amedeo Goria al Grande Fratello Vip.

Amedeo Goria papà tris? Vera Miales: “Se rimanessi incinta lo terrei”

Lo scorso giugno, sempre fra le pagine di FanPage, la modella ha così parlato di una sua eventuale gravidanza:

“Non ho detto ad Amedeo di volere un figlio da lui. Ho avuto un ritardo e l’ho messo in guardia. Gli ho detto di stare attento perché se fossi rimasta incinta avrei tenuto il bambino. Sono contraria all’aborto. Amedeo mi ha detto che non se la sente di fare il papà a questa età. Tutto qui. Stiamo insieme da poco più di sei mesi, ancora non si parla di figli. Io sto lavorando e lui è appena andato in pensione, ci stiamo godendo il momento”.

Ecco le foto. Che ne pensate?