Ci sarà anche Amedeo Goria nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, anche se ufficialmente non può ancora dirlo.

E se da una parte Manila Nazzaro (altra concorrente certa) ha cercato di deviare l’argomento rispondendo ad una domanda in merito alla sua partecipazione con: “Io al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? Io non so nulla. Ho sentito le voci, come tutti“; Amedeo Goria ha risposto: “Il Grande Fratello Vip? Sarebbe una bella esperienza e una bella vetrina. Ma mi piacerebbe fare anche solo delle incursioni nella casa”.

Il giornalista (ormai in pensione) seguirà così le orme di sua figlia Guenda Goria e della sua ex moglie Maria Teresa Ruta, entrambe gieffine della scorsa edizione.

Il nome di Amedeo Goria piace molto ai piani alti di Mediaset, dato che era stato arruolato anche per partecipare all’edizione de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Poi è stato scartato in seguito ad una non eccellente visita medica.

“Il mio ex marito non farà L’Isola dei Famosi” – ha dichiarato Maria Teresa Ruta a Giornalettismo – “Il motivo è perché pare abbiano trovato durante le visite mediche delle extra sistole al cuore. Lui era stato operato al cuore, ma è in forma e ha recuperato. Sono serena. La situazione è sotto controllo ma non per fare un reality impegnativo fisicamente come l’Isola. Spero faccia il GF Vip il prossimo anno.

Si chiude una porta, lui entrerà dalla finestra ma io resterò nelle retrovie. Le nostre strade si sono divise. Il suo contratto con la Rai è finito. E’ andato in pensione dopo 40 anni. Coincideva quasi tutto con una sua nuova ripartenza ma la salute prima di tutto. Io ho fatto la prima Isola con Walter Nudo e Pappalardo; mamma mia. Per nulla facile. Poi Amedeo non so quanto avrebbe retto è abituato alle comodità”.