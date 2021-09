Amedeo Goria è stato per una settimana al centro di una polemica per essersi spinto oltre con Ainett Stephens. La gieffina dopo i primi giorni in cui ha sempre scherzato con il giornalista, ha cambiato atteggiamento ed ha deciso di rimetterlo al suo posto: “Questa cosa tra noi è nata come un gioco e va bene. Però non vorrei nascessero dei fraintendimenti. Quindi meglio evitare, ieri mi hai quasi baciata. Adesso quindi meglio darci una calmata“.

Anche Sonia Bruganelli ha bacchettato Amedeo Goria, che però non l’ha presa benissimo ed ha anche chiesto di parlare con il suo agente. Adesso però è intervenuto anche il Moige, che ha addirittura fatto una richiesta agli sponsors del GF Vip: “L’appello è rivolto in primis alle aziende sponsor che collocano i propri prodotti e servizi all’interno della casa del Grande Fratello VIP: Santero 958, Caffè Toraldo, Aran Cucine, Dondi Salotti, Olio Rinaldi, Acqua Voda, Mikado, Tuc e Cipster, Fit Express, Givova, Panasonic, Naj Oleari, Linkem e Brosway. Richiamiamo le aziende a valutare attentamente la collocazione dei propri investimenti pubblicitari. E’ un modo di manifestare un senso di responsabilità verso il sistema educativo del Paese, di dare voce ai milioni di cittadini che reclamano a gran voce una televisione che sia decorosa e accettabile, di promuovere valori e modelli culturali positivi e rispettosi della donna”.

