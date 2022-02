Il triangolo è roba da dilettanti, Alex Belli e Delia Duran infatti stanno dando vita pentagoni, ma anche esagoni artistici. I due protagonisti del GF Vip hanno detto di condividere moltissimo con la loro amica speciale Stella Starlight. Ma a quanto pare a condividere alchimie con Stella c’è anche un’altro ex gieffino. Giovedì a Pomeriggio 5 Amedeo Goria ha rivelato di aver avuto una ‘simpatia’ con la bella bionda.

“Ma io la conosco bene Stella da diversi mesi. Quando vado a Milano ci vediamo spesso e abbiamo preso dei caffè insieme. Tra noi c’è una bella conoscenza possiamo dire questo. Lei è una gran bella ragazza”.

Ieri Amedeo Goria è tornato da Barbara d’Urso ed ha fatto chiarezza sul suo rapporto con l’amante stellare di Alex e Delia: “Se sono fidanzato con Vera? Sì diciamo che siamo di fatto fidanzati, tu però Barbara mi conosci e sai bene come io sono un po’ così liberale. Stella la conosco da 6 mesi e quando vado a Milano ci incontriamo. Tra me e la Starlight c’è un’attrazione alchemica, che non è chimica. Tra noi è una cosa mistica. Con Vera è un rapporto intenso e grande, Stella è una bella novità e qualcosa in più, perché c’è attrazione ed è forte. Guardate che essere poliamorosi non è molto facile“.

Parole confermate dalla stessa Stella Starlight: “L’attrazione alchemica è bellissima davvero. Amedeo Goria ha parlato di un bel rapporto alchemico. Dite che queste sono acrobazie? Ce ne sono tante di acrobazie che si possono fare. […] Sì c’è stato l’amore alchemico con me e Amedeo“.

E la ciliegina sulla torta l’ha messa Giacomo Urtis: “Io so tutto. Sono andati a cena fuori recentemente e c’è stato pure un bacio tra loro. Guardate che ho visto le foto quindi si sono baciati“.

A questo punto Alex una volta uscito dal GF Vip potrà invitare anche Amedeo alle feste alchemiche nella sua Factory, per fare i game e andare in overbooking.