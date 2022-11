Amedeo Goria e le accuse choc rivolte alla figlia Guenda: “Ecco cosa vuole fare”

Nel corso delle ultime ore il nome di Amedeo Goria è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, il giornalista si è lasciato andare ad alcune rivelazioni su sua figlia che non sono passate inosservate agli amanti del gossip. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Amedeo Goria contro sua figlia Guenda. In questi giorni l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo’. Qui il giornalista si è messo a nudo raccontando alcuni aspetti della sua vita privata, come ad esempio il rapporto con l’ex Vera Miales.

Riguardo l’ex protagonista de La Pupa e Il Secchione, Amedeo Goria ha affermato:

Con Vera Miales è finita, anche se siamo rimasti buoni amici. Tuttavia non escludo che in futuro potremo tornare insieme…

L’intervista è poi proseguita con alcune rivelazioni choc che Amedeo Goria ha fatto nei confronti di sua figlia Guenda.

Amedeo Goria e la rivelazione choc sulla figlia Guenda: “Sta cercando di mettermi i bastoni fra le ruote”

Le parole che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivolto nei confronti di sua figlia non sono passate inosservate agli amanti del gossip. Stando a quanto dichiarato da Amedeo Goria, pare che sua figlia Guenda stia cercando di mettergli i bastoni fra le ruote.

Queste sono state le parole del giornalista:

Mia figlia Guenda mi vuole far interdire. Lei è molto preoccupata per me e vuole impedirmi di sperperare tutti i soldi […] Ho l’acquisto compulsivo di opere d’arte, se ne vedo una che mi piace perdo subito la testa.

Stando a quanto dichiarato da Amedeo Goria, dunque, sua figlia Guenda sarebbe preoccupata per il suo papà in quanto spenderebbe in maniera eccessiva i suoi soldi per l’acquisto di opere d’arte. Al momento Guenda Goria è rimasta in silenzio ed ha deciso di non replicare in seguito alle parole di suo padre.