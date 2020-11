Il Grande Fratello Vip c’ha insegnato che Amedeo Goria, nonostante le apparenze da bonaccione impacciato, è un tombeur de femmes ed ha più volte tradito Maria Teresa Ruta che alla fine, esausta, gli ha chiesto il divorzio.

La lista di donne cui con Amedeo Goria ha tentato un approccio è lunga e variegata, da Lory Del Santo alla contessa Patrizia De Blanck, che proprio durante l’ultima puntata del GF Vip l’ha confessato in diretta nazionale.

Nel cast del reality, però, c’è un’altra inquilina che ha ricevuto le avances di Amedeo Goria che però, al contrario della De Blanck, non lo ha detto. La protagonista è Elisabetta Gregoraci ed il motivo del suo silenzio stampa sarebbe da attribuirsi alla decisione della donna di rimuovere dalla mente degli italiani la sua partecipazione al reality show Ritorno Al Presente, luogo dove sarebbe avvenuto il corteggiamento.

I due erano entrambi nel cast, ma come confessato dal giornalista a Mattino Cinque, il corteggiamento non fu ricambiato: “Non avevo molte chance perché c’erano dei competitors molti più avvenenti di me”.

Ma se Amedeo Goria parla tranquillamente di Ritorno Al Presente, per Elisabetta Gregoraci è un vero e proprio tabù. Prima di entrare nella Casa ha dichiarato: “Una nuovissima esperienza per me! Ho sempre condotto, non ho mai partecipato ad un reality show”; ed anche durante il gioco ha rimarcato: “Per noi che non abbiamo MAI partecipato ad un reality questa esperienza del Grande Fratello è più difficile, perché è nuova“.