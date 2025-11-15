14.7 C
Da stranotizie
Amedeo Andreozzi svela segreti su Uomini e Donne e oltre

L’ex tronista di Uomini e Donne, Amedeo Andreozzi, ha condiviso recenti retroscena sul suo percorso nel programma. La sua storia con Alessia Messina ha catturato l’attenzione del pubblico e, dopo aver partecipato insieme a Temptation Island, la coppia ha vissuto un intenso periodo di notorietà, ma la relazione ha poi subito una rottura.

In un’intervista su Espresso Podcast, Amedeo ha parlato della proposta ricevuta per entrare nel dating show. Inizialmente riluttante, riflettendo sulla sua scelta, si è chiesto perché fosse stato scelto per il Trono. Andreozzi ha rivelato l’intento della redazione: “Intercettare persone a cui non interessa del mondo dello spettacolo. Quel programma distrae dalla realtà, e ti fa chiedere perché certe persone stiano litigando.”

Ricorda con nostalgia il momento dopo la scelta di Alessia, quando ha vissuto un periodo di grande popolarità, tanto da avere dei bodyguard. Tuttavia, ammette di aver commesso l’errore di pensare che il successo sarebbe durato all’infinito, e consiglia ai nuovi partecipanti di rimanere ancorati ai valori fondamentali della vita.

Amedeo ha anche rivelato il lato negativo della fama, descrivendosi come un oggetto, poiché la gente spesso gli chiedeva foto senza nemmeno conoscere il suo nome. Dopo un periodo di difficoltà, oggi Andreozzi è felice accanto alla moglie Giulia. La sua storia con Alessia è ormai un ricordo lontano.

Nel frattempo, Alessia Messina è stata al centro di polemiche per presunti interventi estetici che l’avrebbero resa irriconoscibile rispetto al passato.

