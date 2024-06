AMD Ryzen 9000 e Ryzen AI 300, è questa la data di lancio? Manca poco!

I Ryzen 900 e i Ryzen AI 300 di AMD sembrano essere in anticipo: anche se in molti si aspettavano una release delle nuove CPU e APU del Team Rosso a settembre, sembra che la casa di Sunnyvale abbia deciso di sveltire i tempi e di puntare ad un lancio già nel mese di luglio. Ma quando usciranno i nuovi processori di AMD? Forse abbiamo una data!

Stando a quanto riportato da WCCFTech, le APU Ryzen AI 300 di AMD sarebbero state posticipate di un paio di settimane dall’azienda di Sunnyvale. Nello specifico, le APU Strix Point per laptop non verranno più lanciate il 15 luglio – come sostenuto da diversi rumor delle scorse settimane – ma faranno il loro debutto il 28 luglio: a confermarlo sono anche stati i due affidabili leaker Golden Pig Upgrade e Hoang Anh Phu.

Phu, in particolare, riporta che il 28 luglio è la data in cui scadrà l’embargo per le vendite e le recensioni dei Ryzen AI 300. Considerato che si tratta di una domenica, possiamo ipotizzare che, di fatto, le vendite delle APU per laptop di nuova generazione di AMD inizieranno dal 29 luglio, giorno in cui dovrebbero farsi strada sul mercato i primi laptop con un chip per l’IA prodotto dal Team Rosso.

Per quanto riguarda le CPU della linea Ryzen 9000 per desktop, invece, sembra che la data d’uscita dei primi processori sia stata anticipata di un paio di giorni, passando dal 31 luglio al 29 luglio. In altre parole, pare che AMD abbia preferito optare per un lancio in parallelo delle sue nuove lineup di chip per laptop e desktop, anziché per una release in due scaglioni, che avrebbe rischiato di confondere il pubblico.

I Ryzen 9000 in arrivo a luglio dovrebbero comunque essere quattro, ovvero il Ryzen 9 9950X, il Ryzen 9 9900X, il Ryzen 7 9700X e il Ryzen 5 9600X. Sia la linea Ryzen 9000 che le APU Ryzen AI 300 utilizzano la nuova architettura Zen5 di AMD, ma le somiglianze tra le due lineup di chip finiscono qui: i Ryzen AI 300, infatti, vengono messi in commercio con una iGPU e con una NPU dedicate, che invece mancano sui Ryzen 9000.