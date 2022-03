AMD ha annunciato oggi la lineup di processori per workstation Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series, guidata dal processore Ryzen Threadripper PRO 5995WX a 64 core, pensato per gli utenti professionali. Theardripper Pro saranno disponibili in cinque varianti che partono da 12 core e arrivano a 64, con supporto a DDR4 a otto canali. Si passa dall’architettura Zen 2 alla Zen 3, per prestazioni single-thread più elevate. La frequenza di clock arriva fino a 4,5GHz in single-thread per tutti i modelli. I chip hanno un livello di sicurezza aggiuntivo tipico di Zen 3, lo Shadow Stack, per tenere dati e indirizzi IP al sicuro. I processori AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series saranno disponibili a partire dal 21 marzo, attraverso il partner Lenovo con la workstation P620 disponibile in Italia da maggio a partire da 3.099 euro.