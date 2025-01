AMD presenta la nuova generazione di chip Ryzen al CES 2025: tutte le innovazioni

AMD ha partecipato al CES 2025 presentando la nuova generazione di chip Ryzen, un annuncio che era atteso da tempo a causa di recenti indiscrezioni. L’azienda ha anche mostrato le nuove schede video Radeon, progettate per competere con le NVIDIA RTX 50, ufficializzate anch’esse al CES.

Tra le novità più importanti, AMD ha introdotto i processori Ryzen 9950X3D e 9900X3D, caratterizzati dall’architettura Zen 5 e dalla tecnologia AMD 3D V-Cache di seconda generazione, pensati per offrire prestazioni elevate nel gaming. Questi processori si propongono come standard per i PC desktop da gaming, sia per i produttori OEM che per gli utenti DIY. Inoltre, AMD ha lanciato la seconda generazione dei processori Ryzen Z, mirati agli OEM e progettati specificatamente per le console portatili, comprendendo i modelli Z2 Extreme, Z2 e Z2 Go, con un massimo di 8 core.

Per quanto riguarda i notebook da gaming e le workstation, AMD ha presentato i nuovi Ryzen 9000HX, inclusi i modelli con 16 core e tecnologia 3D V-Cache, come il Ryzen 9955 HX3D. L’azienda ha anche rivelato nuovi chip per l’ambito AI, mettendo in competizione i suoi prodotti con quelli di Intel e Qualcomm. I Ryzen AI Max Series sono dotati di CPU Zen 5 fino a 16 core e grafica RDNA 3.5, con prestazioni sufficienti per la certificazione Copilot+ PC. Per i notebook, sono stati annunciati i modelli Ryzen AI 300 Series, come il Ryzen AI 7 (Ryzen AI 7 350) e Ryzen AI 5 (Ryzen AI 5 340), con fino a 8 core e prestazioni AI nella fascia media.

A completare le novità, AMD ha presentato i nuovi Ryzen 200 e Ryzen 200 PRO, destinati alla fascia di mercato più bassa, caratterizzati da un’architettura Zen 4 e fino a 8 core, nonché grafica RDNA 3 e NPU da 16 TOPS.

Le nuove soluzioni Ryzen saranno disponibili durante il primo trimestre del 2025, con tempistiche specifiche che varieranno a seconda della serie e del mercato. Vari OEM hanno già annunciato i primi prodotti con i chip AMD, ma al momento non si hanno informazioni sulle nuove schede grafiche Radeon 9000.