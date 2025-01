AMD, in arrivo una nuova GPU integrata per il gioco

Il CES 2025 porterà significative novità nel settore dei computer, tra cui il lancio del nuovo chip AMD Ryzen AI Max 395 Plus Strix Halo, già avvistato in benchmark. Questo chip verrà utilizzato per la prima volta sull’ASUS ROG Flow Z13, un tablet con Windows 11 che debutterà al CES, partendo dal 7 gennaio 2025. La particolare attrattiva del Ryzen AI Max 395 Plus risiede nell’integrazione della GPU più potente realizzata da AMD per notebook e dispositivi portatili.

Le specifiche del nuovo chip indicano una CPU con 16 core e 32 thread, capace di raggiungere punteggi elevati nei benchmark, come 2.928 in single-core e 19.484 in multi-core su Geekbench, superando di oltre 4.000 punti il Ryzen AI 9 HX 375. Questi risultati sono frutto dell’architettura Zen 5 e di una frequenza massima in modalità boost fino a 5,1 GHz, rappresentando un netto avanzamento rispetto ai precedenti chip di AMD.

Tuttavia, l’elemento privilegiato del Ryzen AI Max 395 Plus è la sua GPU integrata, una Radeon 8060S con 40 Compute Units, che offre un significativo aumento delle prestazioni grafiche rispetto ai modelli precedenti (l’attuale Ryzen AI 9 HX 375 ha solo 16 Compute Units) e che utilizza l’architettura RDNA 3.5. Si prevede che questa GPU possa diventare un nuovo standard per notebook da gaming e workstation, permettendo a molti dispositivi di rinunciare a schede grafiche dedicate.

Le prestazioni della nuova GPU potrebbero superare quelle della NVIDIA RTX 4060 per laptop, secondo alcuni benchmark non ancora confermati, suggerendo un chip estremamente performante. Tuttavia, è fondamentale testare queste capacità nella pratica e valutare il loro rapporto prestazioni-consumi per avere una visione più chiara dell’efficacia del chip.

Inoltre, la nuova gamma Strix Halo includerà altre varianti del chip (AI Max 390, AI Max 385 e AI Max 38), destinate a fasce di mercato inferiori, con una diminuzione dei core della CPU e delle Compute Units della GPU.

I chip AMD Ryzen AI Max 395 Plus e le varianti saranno disponibili nel corso del 2025, con ASUS ROG che si preparerà a lanciare sul mercato per prima una delle nuove generazioni di chip AMD, segnando una potenziale svolta nel mercato di notebook, workstation portatili e console per gaming in mobilità.