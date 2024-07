AMD, il Ryzen 9 9950X è un mostro di potenza: i primi benchmark

I Ryzen 9000 di AMD sono stati presentati a giugno, al Computex di Taiwan, e ormai il loro lancio sui mercati internazionali dovrebbe essere molto vicino. Per l’occasione, un utente ha testato il Ryzen 9 9950X, la CPU top di gamma della serie 9000, confrontandolo con il processore flagship per desktop di Intel, il Core i9-14900KS: ecco i risultati!

A riportare i dati è l’utente Igor Kavinski del forum di AnandTech, che sembra aver ricevuto la sua copia del Ryzen 9 9950X prima del previsto. In effetti, i Ryzen 9000 dovrebbero uscire a luglio, verso la fine del mese, perciò è assolutamente possibile che qualche fortunato utente sia già riuscito a mettere le mani sulle CPU. Igor ha testato il Ryzen 9 9950X su Blender e CineBench R23, sfruttando i diversi profili di consumi della CPU garantiti dalle possibilità di overclock dell’architettura Zen5.

In particolare, Igor ha testato il Ryzen 9 9950X con dieci diversi power profiles, da 40 W fino a 253 W e a “Unlimited”, che permette alla CPU di arrivare alla potenza massima disponibile, in questo caso pari a 309 W. I colleghi di WCCFTech hanno anche compilato un elenco di tutti i power profiles della CPU, delle frequenze di clock di ciascuno e delle temperature sviluppate dalla CPU:

Ryzen 9 9950X (Unlimited): 5.501,0 MHz, 309 W, 79,4°C

Ryzen 9 9950X (253 W): 5.406,8 MHz, 252 W, 66,2°C

Ryzen 9 9950X (230 W): 5.477,0 MHz, 229 W, 60,5°C

Ryzen 9 9950X (200 W): 5.227.0 MHz, 199 W, 54,6°C

Ryzen 9 9950X (160 W): 5.206,4 MHz, 159 W, 47,9°C

Ryzen 9 9950X (120 W): 4.190,1 MHz, 119 W, 43,5°C

Ryzen 9 9950X (100 W): 3.821,8 MHz, 100 W, 40,5°C

Ryzen 9 9950X (80 W): 3.340,1 MHz, 80 W, 41,0°C

Ryzen 9 9950X (60 W): 2.687,8 MHz, 60 W, 39,5°C

Ryzen 9 9950X (40 W): 1.401,7 MHz, 40 W, 34,8°C

Il test in CineBench R23 ha dimostrato che il Ryzen 9 9950X supera ampiamente il Core i9-14900KS di Intel: nel benchmark in multi-core, infatti, la CPU top di gamma di AMD ha raggiunto i 48.011 punti, il 12,49% in più della CPU top di gamma di Intel con profilo Extreme (fino a 320 W) e il 16,30% in più dell’i9-14900KS con profilo Performance (253 W).