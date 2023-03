AMCO avvia collaborazione con Consiglio commercialisti per gestione crediti

– AMCO, società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CNDCEC hanno sottoscritto un protocollo d’intesa annuale per l’avvio di una collaborazione diretta tra i commercialisti iscritti all’Albo e i professionisti di AMCO per ottimizzare la gestione dei crediti e favorire le proposte di accordo con i clienti debitori.

In particolare, si legge in una nota, l’iniziativa prevede che AMCO attivi un’interfaccia operativa a uso esclusivo dei commercialisti abilitati che, per conto dei loro clienti nell’ambito di incarichi giudiziari/stragiudiziali, intendano discutere una proposta di accordo con AMCO.

“Siamo felici di poter avviare un proficuo percorso di dialogo e collaborazione con i commercialisti iscritti, mettendo a disposizione strumenti efficaci per supportare al meglio le imprese italiane privilegiando soluzioni collaborative in linea con l’approccio sostenibile di AMCO”, spiega Marina Natale, AD di AMCO.

“Con questo protocollo – afferma il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio – prende il via un percorso sistematizzato di contatto con AMCO grazie al quale si crea un importante strumento per i commercialisti impegnati nella gestione dei crediti sia nelle loro vesti di coadiutori del giudice nelle procedure concorsuali, sia in quelle di consulenti del sistema imprenditoriale italiano. Un modello virtuoso di comunicazione unico nel suo genere”.