Ambulatori per Malattie Infettive in Italia: eccellenza e innovazione

La rete di ambulatori diretta dalla prof.ssa Annamaria Cattelan, alla guida dell’Unità Operativa Complessa Malattie Infettive dell’Azienda, comprende dieci strutture specializzate nella diagnosi e cura di diverse patologie infettive, come l’HIV-AIDS, le epatiti virali croniche, le infezioni durante la gravidanza e le malattie trasmesse sessualmente. Questi ambulatori si occupano anche degli incidenti occupazionali, delle infezioni post trapianto d’organo e delle micobatteriosi.

Recentemente, è stato istituito un ambulatorio vaccinale dedicato ai pazienti immunodepressi provenienti dai reparti di nefrologia, gastroenterologia e reumatologia. Quest’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Istituto di Igiene, ha assistito oltre 7.000 persone. Inoltre, è stato creato un team multidisciplinare per promuovere un uso più cauto degli antibiotici, riducendo il loro consumo del 18,4%.

Durante l’ultimo anno, l’UOC ha fornito 46.650 prestazioni sanitarie, ha garantito 7.400 consulenze infettivologiche per pazienti ricoverati e 1.795 consulenze per coloro che si sono rivolti al Pronto Soccorso, dimettendo 731 pazienti con una degenza media di 12 giorni.

Le prossime sfide per l’équipe guidata dalla prof.ssa Cattelan includono la gestione di infezioni in pazienti con condizioni complesse, l’impiego di farmaci innovativi per il trattamento di malattie infettive e l’antimicrobial stewardship. Sarà fondamentale anche affrontare eventuali nuove pandemie e prendendersi cura di malattie infettive rare e complesse, che richiedono un’attenta diagnosi e un monitoraggio prolungato.