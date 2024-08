Ambulanza soccorre Fedez: “Portato in ospedale in codice rosso”

Ieri sera Fedez avrebbe dovuto essere ad una serata in Puglia, ma purtroppo non si è sentito bene ed è stato soccorso da un’ambulanza. A dare la notizia per primo è stato Alessandro Rosica: “Ti abbraccio e ti auguro una prontissima guarigione da me e tutti quelli che mi seguono. Fede sta male! Purtroppo è in codice rosso!”

Anche l’esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato la notizia secondo la quale il rapper sarebbe stato portato in ospedale in codice rosso: “Mi state chiedendo tutti di Fedez che questa sera doveva essere a Gallipoli. Mi spiace ma è tutto vero, e’ stato portato in ospedale in codice rosso a pochi passi da casa mia“.

Fedez in ambulanza a Gallipoli: l’intervento dello staff del cantante.

Dopo le prime indiscrezioni, poco fa è intervenuto anche lo staff di Federico. Stando a quello che ha rivelato il team del rapper, Federico si è sentito male in aeroporto e per questo motivo non ha potuto presentarsi alla serata a Gallipoli: “Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente“.

Non è passato nemmeno un mese dall’ultimo ricovero di Fedez. Infatti lo scorso 10 luglio il cantante è stato portato in ospedale per l’ennesima emorragia interna: “Voglio ringraziare davvero tutti i medici e anche gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna. E ringrazio anche tutti voi per i tantissimi messaggi che mi avete mandato in queste ore. Adesso per fortuna sono fuori pericolo e sto meglio. Sono circondato dall’amore dei miei amici. E devo dire che fa bene stare accanto a persone che per dimostrati affetto non si fanno dei bei video su TikTok mentre sei su un lettino“.