Ambulanza al Grande Fratello, malore in diretta per Garibaldi: “Non toccategli il cuore!”

Un’ambulanza a sirene accese è arrivata pochi minuti fa nella Casa del Grande Fratello dato che Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore in bagno.

Da quando è successo la diretta è fissa sulla piscina vuota, mentre le uniche immagini che abbiamo visto del fattaccio è un corri-corri generale in zona bagno con Marco Maddaloni che nel mentre ha urlato “non toccategli il cuore!“.

Al momento la produzione non ha rilasciato commenti ufficiali, l’articolo resta per questo motivo in continuo aggiornamento.

La diretta è tornata, ma al momento tutto il cast sta in silenzio, l’unica voce che sentiamo è quella di un’autrice che a turno sta chiamando tutti i concorrenti in confessionale.