AMBULANCE vs AMBULANCE omaggia Angelo Badalamenti

Il duo umbro AMBULANCE vs AMBULANCE, formato da Marco “Logan” Biagetti e Giovanni “Giangi” Natalini, annuncia l’uscita del nuovo disco “Angelo Badalamenti is our Elvis”, un omaggio al genio di David Lynch e al compositore Angelo Badalamenti. Il disco è stato registrato tra Il Rancio Studio di San Gemini e Logan Dynamite House di Collescipoli, e mixato e masterizzato da Marco Testa presso il Sinusoide Studio di Terni.

Il duo rappresenta il tentativo di ridefinire il math rock contemporaneo, spingendolo verso territori sonori estremi e innovativi. Entrambi membri storici della scena musicale ternana, portano con sé una lunga esperienza e una profonda conoscenza della sperimentazione sonora. Marco “Logan” Biagetti è compositore e polistrumentista, mentre Giovanni “Giangi” Natalini è anch’egli compositore e polistrumentista.

Con influenze che spaziano dall’avant-garde all’hardcore punk, gli AMBULANCE vs AMBULANCE propongono un lavoro che si pone come manifesto del genere. Il disco è pubblicato dall’etichetta I Dischi del Minollo, con il supporto di Tazzina Dischi, e promette di essere una pietra miliare per chi cerca un incontro tra sperimentazione, suoni heavy e ispirazione per una musica visionaria. Il duo ha una lunga storia di collaborazioni con altre band, tra cui Magico Tree, Te’mpesta, El Alieno, Trans VZ, Guru Meditation, Co-Pilot, The Lovely Savalas, Majakovich e Holloys.