Ambrosia di Bar Stella: “In tv facevo una caricatura” e il suo rapporto con Stefano De Martino

Ambrosia è stata una delle rivelazioni queer della seconda serata Rai degli scorsi anni quando, a Bar Stella, interpretava la cugina barista di Stefano De Martino. Uno sketch, dato che lei non è davvero sua cugina.

“Abbiamo legato ad un matrimonio di cari amici e ci siamo tenuti in contatto” – le parole di Ambrosia a FanPage – “Ci sentivamo spesso, abbiamo sempre condiviso la passione in comune per il cinema, per la fotografia. Ci inviavamo video o foto di film. Lui aveva in mente di fare Bar Stella, me lo aveva descritto e mi propose di partecipare. Non me l’aspettavo, non avevo mai intrapreso una carriera televisiva, non avevo studiato teatro, mai recitato. Credevo mi chiedesse consigli, non che mi proponesse di far parte del cast.

Un po’ mi spaventava l’idea di essere vista da tutte le persone che non credevo avrebbero compreso il mio percorso lavorativo, il mio personaggio, e me, in generale. Quando me lo propose gli dissi che dovevo pensarci. Ne parlai con mia madre. È stata una bella esperienza, il programma mi ha regalato più di quanto immaginassi. Mi ha aiutato a riavvicinarmi alla mia famiglia e alle persone”.