Ambra Lombardo in lutto: una sua amica si è tolta la vita

In queste ultime ore, l’ex concorrente del Gf Vip Ambra Lombardo, ha scelto di pubblicare delle storie su Instagram, in cui ha espresso il suo strazio. Purtroppo una sua cara amica si è tolta la vita e a nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti.

L’ex professoressa del programma che va in onda su Canale 5, in alcuni messaggi ha voluto esprimere tutta la sua rabbia e il suo strazio per questa perdita.

Ambra Lombardo nel suo messaggio sui social, ha voluto raccontare tutto ciò che è successo alla sua cara amica. Ha scritto:

Ieri è arrivata la notizia che la mia amica si è tolta la vita. Allo sconcerto e al silenzio di rispetto dovuto a chi resta sono seguiti i perché.

Perché la via del non ritorno? Cos’ha questo mondo che non funziona più, che non piace più, che ammala l’anima e persuade a scelte tanto definitive? Non demonizzo i social perché a niente ed a nessuno è data la responsabilità della nostra felicità ed infelicità. Ma i media in questa deriva emotiva, un ruolo lo hanno eccome! In troppi finiscono risucchiati dal vortice delle Vite altrui, Dorate, infiocchettate, infighettate, ambite ed effimere. Immagini di vite griffate, sponsorizzate, truccate e schedulate tra alberghi di lusso, ristoranti stellati ed outfit all’ultima moda.

Lo strazio di Ambra Lombardo per la scomparsa della sua amica

Da ciò che ha raccontato l’ex gieffina, la donna ha scelto di togliersi la vita, proprio a causa della depressione di cui era affetta da ormai molto tempo. Infatti alla fine del suo messaggio, per salutarla per sempre, ha scritto:

Prego per chi è stato fragile. Per chi da questa baraonda infernale, ha subito gravi problemi. Per chi si è sentito fuori luogo e fuori tempo. Anche per chi si è sentito senza ruolo, senza scopo, senza motivo in questo teatro dell’assurdo.