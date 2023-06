Ambra e Morgan: i motivi della presunta lite durante X Factor

Ambra e Morgan hanno litigato durante la registrazione dei primi provini della nuova edizione di X Factor. A svelarlo è stata una fonte anonima a Deianira Marzano, quindi la notizia è da prendere con le pinze, ma conoscendo i miei polli la storia è plausibile.

Morgan, infatti, nel corso delle varie edizioni ci ha sempre regalato delle catfight e anche quest’anno ha già battibeccato con Fedez ancor prima di iniziare.

Nel dettaglio, Ambra e Morgan avrebbero litigato a causa di alcuni commenti spiacevoli del musicista. Ecco il messaggio condiviso dalla Marzano: “Mia cugina ieri è stata alla registrazione di X Factor. Ambra e Morgan hanno litigato tutto il tempo. Lui giudicava i cu*i di tutte le cantanti“. Un’accusa mirata che al momento non è stata commentata dai due.

Nel dubbio, i provini d X Factor durano tutta la settimana. Le date sono: 11, 12, 18, 19 giugno a Milano.

In un’intervista concessa al settimanale Vanity Fair, Ambra Angiolini ha parlato della sua esperienza ad X Factor:

“In realtà posso dire tante cose di questa novità. Prima di tutto che era una vita che desideravo fare una cosa così, un’esperienza del genere. Mi sa che è una cosa che mi sta cambiando. Lo so che è una frase abusata, ma ho la forte sensazione che sia proprio così. È una delle cose più entusiasmanti e terrorizzanti che abbia mai fatto. Mi sono sentita idiota, intelligentissima, in crisi per dover dire un ‘no’. In ogni caso è un percorso molto bello e ricco di sorprese“.