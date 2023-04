Ambra e la figlia Jolanda unite contro l’omofobia: “È scesa in piazza”

Martedì scorso si è aperta la trentottesima edizione del Lovers Film Festival, il più longevo festival sui temi LGBTQ (diretto da Vladimir Luxuria). La madrina di quest’anno è Ambra Angiolini, che ha aperto il festival cinematografico rilasciato una bella intervista a Vlady. Al Museo Nazionale del Cinema di Torino, Luxuria ha ricordato la vicinanza di Ambra alla comunità LGBTQ e quanto negli anni l’attrice si sia spesa per la conquista dei diritti e nella lotta all’omofobia, come quando ha partecipato nel 2000 al World Pride di Roma.

“A livello umano questa cosa mi ha formato nel modo giusto. Un incontro che mi ha fatto avere quel riciclo d’aria che in tanti non hanno. Ciclicamente io faccio un ripulisti di ossigeno grazie alle battaglie, alle cose che ho scelto da piccola quando non hai nessun pregiudizio. Io ci credevo, volevo bene a delle persone che mi sembrava soffrissero per cose che non riuscivo a mettere insieme, neanche a livello politico. E ho deciso che quella sarebbe stata la mia battaglia umana, non omosessuale. – riporta gay.it – Sono poi stata sostenuta per tanti anni quando non avevo più lo stesso appeal, la mia famiglia e la mia comunità mi hanno fatto superare anche momenti non facili, a livello professionale e anche personale. Devo parte della mia formazione come essere umano a queste persone meravigliose che ho incontrato, che sono poi tutti i miei amici di adesso.

Anni fa uscì anche questa notizia che fossi lesbica, cosa che suscitò imbarazzo in certi casting, redazioni. Ho avuto un attimo la tentazione di dovermi giustificare, per rabbia, poi mi sono detta “perché devi lasciarti screditare, se ci credi davvero non ti giustifichi”. E così ho fatto. Non ho mai detto nulla a riguardo. La mia battaglia in modo sincero credo di averla portata a casa molti anni fa, ora non si azzardano proprio”.