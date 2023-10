Ambra e Francesca Michielin replicano a Morgan e cantano Bellissima

Per la prima puntata dei live di X Factor Ambra Angiolini ha assegnato Bellissima al suo concorrente, Matteo Alieno Pierotti. Morgan però ha espresso delle perplessità sulla scelta della collega ed ha criticato il brano di Annalisa.

“Non so se sei più alieno tu o io in questa situazione. Secondo me tu sei così bravo che potresti cantare tutto. Tu adesso hai cantato un pezzo che io neanche conosco e che mi sembra di una banalità incredibile. Un brano che io davvero non conosco e che non è niente di che. Da un punto di vista melodico e armonico nemmeno esiste. Melodia de che? Nemmeno fosse Il Barbiere di Siviglia ragazzi. Di che stiamo parlando, che è? Lui è uno che potrebbe fare La Donna Cannone. E invece gli fanno fare questo. Poi vabbè io sono vecchio e già morto da secoli. Io ho dato la mia opinione come se fossi un alieno, un alieno come te. Sei così bravo che hai dato una nobiltà incredibile ad un pezzo che io non avrei assolutamente considerato se non fosse stato per te. Sembrava un pezzo molto nobile. Mi avete fatto scoprire una roba nuova. Che dire, da qui in avanti non ascolterò più Chopin ma questa canzone”.