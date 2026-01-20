12.9 C
Ambra Angiolini e Pico Cibelli, nuova coppia

Ambra Angiolini e Pico Cibelli, nuova coppia

Ambra Angiolini è di nuovo innamorata. L’attrice lo aveva confessato a Domenica In poche settimane fa e le sue dichiarazioni potrebbero avere trovato conferma nella sua ultima apparizione pubblica: Ambra era a un evento per la presentazione delle divise della squadra olimpica italiana in vista di Milano Cortina 2026, organizzato da Emporio Armani a Milano, mano nella mano con un uomo.

Il nome dell’uomo è stato rivelato da Dagospia, che ha immortalato la coppia. Ambra Angiolini aveva detto a Domenica In: «Sono di nuovo fidanzata e innamorata ma ho un problema, lui non lo sa. Ho smesso di dire le bugie».

Il sito di Roberto D’Agostino ha rivelato che l’accompagnatore di Ambra Angiolini è Pico Cibelli, manager e presidente dell’etichetta Warner Music Italia. Le foto scattate dai paparazzi mostrano una grande complicità tra Ambra e Pico, che si sono presentati sul red carpet con le mani intrecciate e grandi sorrisi.

Dai diretti interessati non arrivano né conferme né smentite, ma l’indizio che tra Ambra e Pico potrebbe davvero trattarsi di “amore” lo avrebbe dato volontariamente l’attrice durante l’ultima ospitata a Domenica In. Pico Cibelli è una figura di primo piano dell’industria musicale italiana e padre di due figli avuti dalla compagna Gaia. L’immagine di Ambra Angiolini e Pico Cibelli insieme mano nella mano ha fatto il giro del web alimentando i gossip sulla nuova coppia.

