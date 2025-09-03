Ambra Angiolini e Jolanda sfilano a Venezia, legame speciale

Ambra Angiolini è a Venezia per la Mostra del Cinema, dove ha sfilato sul red carpet insieme alla figlia Jolanda. Le due donne, molto affiatate, hanno partecipato al Filming Italy Venice Award, evento che celebra il cinema italiano sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca. In questa occasione, Ambra ha ricevuto il premio “Donne del cinema italiano” per il suo film “Afrodite”, un riconoscimento dedicate al talento femminile nel panorama cinematografico.

Ambra e Jolanda si sono mostrate visibilmente emozionate sul red carpet, scambiandosi sguardi complice. L’attrice ha indossato un abito-tunica nero con delicate trasparenze, mentre la figlia ha scelto un vestito color ghiaccio a maniche corte, semplice ma elegante.

Il loro legame è speciale, nato dall’amore tra Ambra e il cantante Francesco Renga. Nonostante la separazione tra i genitori, avvenuta dopo dodici anni insieme, il forte legame familiare è rimasto intatto. Jolanda ha spesso difeso pubblicamente sia la madre sia il padre dalle critiche, dimostrando il profondo affetto che prova per entrambi.